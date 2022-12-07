Бышовец: португальцев мотивировало отсутствие Роналду в матче со Швейцарией
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«Португалия подвела себя к этому матчу в оптимальном состоянии. В каком‑то плане их мотивировало отсутствие Криштиану в старте. Они чувствовали больше ответственности без него», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».
Он также добавил, что Гонсалу Рамуш не случайно провёл матч на высоком уровне. По мнению специалиста, португалец — настоящий центрфорвард с нацеленностью на завершение атак.
Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте.
Ранее Криштиану Роналду назвал победу над Швейцарией «историческим результатом».