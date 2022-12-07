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Бышовец: португальцев мотивировало отсутствие Роналду в матче со Швейцарией

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал причину победы Португалии над Швейцарией в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Бышовец: португальцев мотивировало отсутствие Роналду в матче со Швейцарией
  • Gettyimages.ru

«Португалия подвела себя к этому матчу в оптимальном состоянии. В каком‑то плане их мотивировало отсутствие Криштиану в старте. Они чувствовали больше ответственности без него», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Он также добавил, что Гонсалу Рамуш не случайно провёл матч на высоком уровне. По мнению специалиста, португалец — настоящий центрфорвард с нацеленностью на завершение атак.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте.

Ранее Криштиану Роналду назвал победу над Швейцарией «историческим результатом».

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