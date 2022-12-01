Роналду назвал победу над Швейцарией «историческим результатом»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре над командой Швейцарии.

«Невероятный день для Португалии, исторический результат в футболе. Роскошное выступление команды, полной талантов и молодости», — написал Роналду в соцсетях.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте.

Ранее Фернанду Сантуш заявил, что Роналду подал пример настоящего капитана.