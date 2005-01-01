Сантуш: Роналду подал пример настоящего капитана

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал отношение нападающего Криштиану Роналду к тому, что форвард начнёт матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией в запасе.

«Проблемы с Роналду? Я уже отвечал на этот вопрос. Ничего страшного не происходит, мы дружим много лет. Всё решено и исправлено. Криштиану подал пример настоящего капитана», — приводит слова Сантуша RTP.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко.

Ранее Сантуш прокомментировал победу своей команды над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.