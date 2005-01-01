Сантуш: это была отличная игра, но сейчас самое главное — не растерять этот запал

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Не могу сказать, что это был идеальный матч. Очень хороший. Настрой, концентрация в каждый момент игры. Это была отличная игра, но сейчас самое главное — не растерять этот запал», — приводит слова Сантуша Record.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко.

Ранее сообщалось, что Португалия впервые забила шесть мячей в матче плей-офф ЧМ.