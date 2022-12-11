Во Франции задержали 170 участников беспорядков после победы Марокко на ЧМ

Количество задержанных во Франции после столкновений футбольных фанатов и полиции возросло до 170, из них около 100 — в Париже, сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французское агентство, болельщики взяты под стражу по обвинению в насилии, порче имущества и хранении взрывчатых веществ.

Сообщается, что после выхода марокканской и французской сборных в полуфиналы чемпионата мира на Елисейских Полях собрались около 20 тыс. человек. После того как начались беспорядки, силовики применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали 42 человека после выхода сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022.