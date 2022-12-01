В Париже задержали 42 человека после выхода сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022

Полиция Парижа пресекла массовые беспорядки после четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Парижане на Елисейских Полях на больших экранах смотрели трансляцию игр Марокко — Португалия и Англия — Франция. В зоне болельщиков в общей сложности находились более 20 тыс. человек, сообщает «Матч ТВ».

После матчей небольшие группы агрессивно настроенных фанатов попытались атаковать полицию. В результате стычек с силами правопорядка были задержаны около 42 человек.

Уточняется, что полиция держала ситуацию под контролем.

Сборная Марокко в матче 1/4 финала переиграла Португалию (1:0). А Франция нанесла поражение Англии (2:1).

Теперь французы встретятся с марокканцами в полуфинале турнира 14 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала с Францией на чемпионате мира в Катаре.