Саутгейт: я горжусь своей командой и тем, как она выступила на турнире

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала с Францией на чемпионате мира в Катаре.

«Я доволен игрой своей команды. Нам не хватило только голов. Совсем чуть-чуть. Но я горжусь своей командой и тем, как она выступила на турнире», — приводит слова тренера Sky Sports.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам занимает третье место в истории среди тренеров по количеству побед на ЧМ.