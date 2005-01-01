Дешам занимает третье место в истории среди тренеров по количеству побед на ЧМ

Сборная Франции нанесла поражение команде Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

Таким образом, главный тренер Франции Дидье Дешам выиграл 13 из 17 матчей на чемпионате мира в качестве главного тренера (две ничьих и два поражения).

Бразилец Луис Фелипе Сколари (14) и немец Хельмут Шён (16) побеждали на чемпионатах мира чаще.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира в Катаре.