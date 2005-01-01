Дешам — о выходе Франции в полуфинал: великолепно, но это ещё не всё

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира в Катаре.

«Мы встретились с поистине фантастической английской командой, но мы снова ответили должным образом. Это великолепно, мы должны насладиться этим моментом. Мы в полуфинале, это ещё не всё. У нас есть менталитет и дух», — заявил Дешам в эфире TF1.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Гарри Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее определились все пары полуфиналов чемпионата мира в Катаре.