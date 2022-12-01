Надежда на зрелищный футбол и дуэль Месси — Мбаппе: почему Аргентина и Франция должны сыграть в финале ЧМ-2022

Состав полуфиналистов чемпионата мира в Катаре получился не таким, как многие ожидали. Демонстрировавшие яркий футбол и считавшиеся одними из фаворитов турнира Бразилия и Португалия потерпели сенсационные поражения, а их места заняли Хорватия и Марокко. Но, чтобы главный матч турнира получился предельно ярким и вызвал наибольший ажиотаж, Аргентине и Франции необходимо взять верх над андердогами.

Возможно, четвертьфиналы чемпионата мира в Катаре не до конца оправдали надежды болельщиков, но они точно получились гораздо более напряжёнными и событийными, чем встречи первого раунда плей-офф. Бразилия и Португалия потерпели сенсационные поражения в противостояниях с более слабыми соперниками, Англия и Франция выдали красочный и драматичный матч, а Аргентина и Нидерланды устроили шоу, достойное места в золотой коллекции футбольных мундиалей. Но вместе с тем на этой стадии частично подтвердилась не самая приятная тенденция, согласно которой зачастую побеждают не самые сильные и яркие сборные, а команды, делающие ставку на оборону.

Первенство планеты 2022 года можно было включить в число самых непредсказуемых в истории уже после группового этапа, а по ходу плей-офф оно лишь укрепилось в этом статусе. В 1/8 финала провалилась Испания, а через несколько дней к ней присоединились Бразилия и Португалия. При этом пентакампеоны не только владели инициативой, но и регулярно создавали моменты, в четыре раза превзойдя Хорватию по показателю ожидаемых голов (xG). Подопечные Фернанду Сантуша были не так продуктивны, но во втором тайме практически смяли оборону Марокко, однако удача была не на их стороне. В какой-то степени то же самое можно сказать и об англичанах, которые по числу опасных подходов не уступили французам, но реализовали лишь один из двух пенальти.

По большому счёту, лишь Аргентина сумела и превзойти противника по игре, и завоевать путёвку в полуфинал. Несмотря на все старания нидерландцев и их невероятную изобретательность при розыгрыше штрафного, альбиселесте смотрелись лучше и по праву вышли в следующий раунд. Пусть и омрачили этот факт недостойным поведением как на поле, так и вне его. С самого начала они необоснованно жёстко действовали против соперников, а когда стали получать в ответ, перешли к откровенному хамству, чуть не спровоцировав массовую драку на поле. Празднование победы в серии пенальти и комментарии Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса в адрес Луи ван Гала достойны отдельного повествования.

Хотя сенсации подогревают интерес к турниру, негативный аспект у этого тоже есть: за пару дней чемпионат мира лишился двух громких вывесок, место которым уступили пусть и любопытные, но не такие ожидаемые противостояния. Вряд ли стоит спорить, что южноамериканская классика Аргентина — Бразилия вызвала бы у рядовых болельщиков гораздо больший интерес, как и дуэль звёзд прошлого и нынешнего поколения игроков — Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе. А ведь именно такое хочется видеть ближе к концу самого долгожданного футбольного турнира четырёхлетия.

Безусловно, нельзя назвать успехи Хорватии и Марокко незаслуженными. Лука Модрич и компания наглядно продемонстрировали, что хоть и заметно постарели, но до сих пор остаются конкурентоспособными и готовыми преподнести сюрприз. А также представили всему миру новую звезду — голкипера Доминика Ливаковича. Ещё несколько месяцев назад казалось, что «шашечные» так и не сумели найти достойную замену Даниэлю Субашичу, но сейчас его сменщика называют одним из лидеров команды и попутно сватают в «Баварию».

Сборная Марокко же и вовсе сотворила историю и первой из африканских команд пробилась в полуфинал мундиаля. Пусть достичь этого результата подопечным Валида Реграги помог сверхзакрытый и не очень симпатичный футбол, обвинять их в этом сложно. На последних крупных форумах те же Франция и Англии не стеснялись действовать в осторожной, оборонительной манере — и это с их звёздными исполнителями.

Если проводить аналогии с ЧМ-2022, то в последний раз что-то похожее происходило на мундиале 2002 года. Тогда в топ-4 пробились два коллектива, которые сложно назвать именитыми. Но если Турции откровенно повезло с сеткой (на ранних стадиях плей-офф они прошли Японию и Сенегал), то Южной Корее помогало домашнее судейство. Победы над Италией и Испанией получились не просто спорными, а скандальными.

Хорватию и Марокко нельзя обвинить ни в отсутствии серьёзных конкурентов, ни в подачках от арбитров. Пути обеих команд уже пересекались с грандами, а «атласские львы» и вовсе поочерёдно справились с двумя командами из верхней десятки рейтинга ФИФА. Спорных решений во встречах с этими коллективами практически не было.

На турнире 20-летней давности везение андердогов пусть и поздно, но закончилось, подарив фанатам возможность понаблюдать за дуэлью Бразилии и Германии в финале. В этот раз история может повториться, если дальше пройдут Аргентина и Франция.

Это будет справедливо, причём сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, болельщики смогут понаблюдать за куда более раскрученным и ярким матчем с целым рядом индивидуальных противостояний, главным из которых станет соперничество Лионеля Месси с Килианом Мбаппе. Партнёры по «Пари Сен-Жермен» конкурируют за звание не только лучшего бомбардира ЧМ-2022, но и самого результативного игрока по системе «гол + пас», а портал Goal называет обоих в числе главных претендентов на приз самому ценному футболисту первенства. И будет красиво, если обладатель этой награды определится в финальном противостоянии, а не заочно.

В случае фиаско одной из сборных на полуфинальной стадии обеспечить достойную альтернативу уже не удастся. Да, Хорватия располагает Лукой Модричем, Матео Ковачичем и тем же Ливаковичем, но вряд ли кого-то из них можно сравнить по статусу с Месси. Да и их встреча с Мбаппе не будет столь кассовой. То же самое можно сказать и о Марокко. Пусть Валид Реграги имеет в своём распоряжении Хакима Зиеша, Ашрафа Хакими и Боно, достойный ажиотаж это вряд ли обеспечит.

Во-вторых, пусть и с переменным успехом, но Аргентина и Франция стараются делать ставку на атакующий футбол, а не отсиживаться в обороне в ожидании ошибок соперника. Смотреть за обоюдоострой игрой гораздо увлекательнее, чем за взламыванием неприступной обороны Марокко или за пока побеждающей в плей-офф лишь по пенальти Хорватией. Да, в серии 11-метровых подопечные Златко Далича неуязвимы уже на двух мундиалях подряд, но в основное время далеко не всегда радуют эффектными выступлениями.

В-третьих, поражение грандов в полуфинале нанесёт серьёзный удар по самому статусу чемпиона мира в Катаре. Все помнят пример Евро-2004, когда трофей ко всеобщей неожиданности завоевала Греция. Однако и тогда, и сейчас это воспринималось скорее как стечение обстоятельств, чем как подтверждение высокого уровня коллектива Отто Рехагеля. И в самом скором времени это нашло подтверждение, когда «эллины» не вышли на мундиаль в Германии.