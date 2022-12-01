Триллер мечты: как Аргентина упустила победу в основное время, но выиграла у Нидерландов по пенальти в 1/4 финала ЧМ

Сборная Аргентины взяла верх над командой Нидерландов в самом напряжённом матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Подопечные Лионеля Скалони смотрелись предпочтительнее и к 75-й минуте заслуженно вели со счётом 2:0 благодаря превосходному пасу и реализованному пенальти Лионеля Месси. Однако команде Луи ван Гала в оставшееся время удалось спастись — вышедший на замену Ваут Вегорст оформил дубль. Причём второй мяч он забил после блестяще разыгранного штрафного на исходе компенсированного времени. В овертайме альбиселесте пытались вырвать победу и нанесли восемь ударов по воротам Андриса Нопперта, но смогли дожать соперника лишь в серии пенальти, главным героем которой стал отразивший два первых удара Эмилиано Мартинес.

Перед четвертьфинальным матчем с Нидерландами главный тренер Аргентины Лионель Скалони преподнёс тактический сюрприз. За четыре года работы в сборной наставник лишь дважды делал ставку на схему с тремя центральными защитниками, причём в последний раз это произошло в марте 2019-го — в товарищеской встрече с Венесуэлой, завершившейся сенсационным поражением альбиселесте со счётом 1:3. Однако в противостоянии с «оранжевыми» тренер внезапно решил вновь обратиться к этой формации и тем самым «отзеркалить» расстановку соперника. Трио в обороне составили Лисандро Мартинес, Николас Отаменди и Кристиан Ромеро, а роли латералей было доверено исполнять Маркосу Акунье и Науэлю Молине.

Немного удивил и Луи ван Гал, оставивший в запасе и Маттейса де Лигта, и Стивена де Врея. В результате, по краям от лидера обороны Вирджила ван Дейка расположились Натан Аке и Юрриен Тимбер. И по последнему были серьёзные вопросы. Да, он мог помочь защите стать более мобильной и готовой встречать скоростных форвардов южноамериканцев. Вопрос заключался лишь в том, хватит ли юному футболисту «Аякса» опыта, чтобы противостоять Лионелю Месси.

В первом тайме к Тимберу не было особых претензий. Возможно, в основном потому, что персонально с Месси работал не он, а Аке. И если первые 34 минуты Натан неплохо справлялся с этой задачей, то затем допустил грубейшую ошибку. Сначала он дал Лионелю слишком много пространства и позволил принять мяч в 30 метрах от ворот, а затем не смог помешать ему сделать идеальную разрезающую передачу в штрафную. Оказавшийся на месте правого вингера Молина убежал от Дейли Блинда и открыл счёт.

Голландцы же откровенно стушевались под прессингом аргентинцев, действующих не только жёстко, но порой и грязно. Мемфиса Депая и Френки де Йонга неоднократно толкали в спину уже после того, как они расставались с мячом, а Дензел Думфрис и вовсе получил болезненный удар сзади по ногам от Акуньи, за которой тот был наказан жёлтой карточкой. Однако Маркос стал не первым штрафником у номинальных гостей. За некоторое время до него «горчичник» достался ассистенту главного тренера альбиселесте Вальтеру Самуэлю, сорвавшему атаку «оранжевых».

Под конец тайма футболисты откровенно стали терять контроль над собой. Грубым фолом отметился Хулиан Альварес, по жёлтой схлопотали Ромеро и Тимбер, Аке устал гоняться за Месси и повалил на газон аргентинскую звезду, а находившийся на скамейке Ваут Вегорст что-то в жёсткой манере высказал главному арбитру и тоже удостоился карточки. С опасными моментами всё было гораздо скуднее. В последние пять минут лишь тот же Лионель «выстрелил» по воротам, а голландцы так и остались с нулём в графе «попадания в створ».

Вероятно, отчаянное желание исправить это побудило ван Гала произвести сразу две перестановки в перерыве. На поле появились Тён Копмейнерс и Стивен Бергёйс, но кардинальных изменений не произошло. Атаки голландцев застревали в оборонительных редутах аргентинцев, давая им возможности для контрвыпадов. И южноамериканцы чуть не воспользовались парочкой шансов. Но сначала неудачный пас не позволил Родриго де Паулю пробить сходу, а заработавший штрафной Месси не смог конвертировать его в гол. Хотя был очень близок.

На 65-й минуте ван Гал пошёл ва-банк и отказался от схемы с тремя центральными защитниками. Исполнявший роль левого латераля Блинд уступил место форварду Люку де Йонгу, а на его позицию был переведён Аке. Таким образом, в центре остались ван Дейк и Тимбер, а справа — Думфрис. И уже спустя шесть минут Дензел допустил, как казалось, роковую ошибку и подсёк Акунью на границе штрафной. Антонио Лаос указал на точку, а Месси отметил голом свой 1001-й матч в профессиональной карьере.

Первый удар по воротам Эмилиано Мартинеса удалось нанести лишь на 83-й минуте. И тем примечательнее, что он стал результативным. Получивший карточку ещё до выхода на поле Вегорст откликнулся на подачу с фланга и неотразимо пробил головой, подарив надежду болельщикам сборной и до предела накалив атмосферу на поле. За минуту до окончания основного времени эта «бомба замедленного действия» взорвалась. Фол на границе боковой линии был сопровождён выносом мяча в сторону скамейки «оранжевых», что спровоцировало стычку, чуть было не переросшую в массовую драку.

Лаос расщедрился и добавил сразу десять минут к основному времени встречи, но постоянные фолы не прекратились. В промежутках между ними голландцы продолжали пытаться грузить мяч на высокорослых нападающих и присоединившегося к ним ван Дейка, но ничего не получалось. Пока Люка де Йонга не уронили на газон в паре метров от штрафной площади. И уже на суммарно 101-й минуте матча произошло чудо. Невероятно хитрая передача Копмейнерса позволила Вегорсту оформить дубль и не только перевести матч в овертайм, но и взбодрить уже рыдавшего неподалёку от центрального круга вратаря Нопперта.

Также по теме Новый уровень сопротивления: почему Нидерланды могут стать непреодолимой преградой для Аргентины на ЧМ по футболу Противостояние сборных Аргентины и Нидерландов обещает стать одним из самых упорных на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Катаре....

Первую дополнительную 15-минутку соперники использовали для небольшой передышки, но уже во второй вернулись к борьбе за победу. Люк де Йонг пробил низом после заброса с фланга, но попал в защитника, а аргентинцы ответили серией опасных выпадов. Дальним ударом мог отличиться Энцо Фернандес, головой бил Херман Песселья, но ближе всех к голу был Лаутаро Мартинес. Но преследовавшее его на мундиале невезение никуда не делось. Форвард «Интера» бил в упор, но угодил в оказавшегося на пути ван Дейка.

На фортуну могли гневаться и другие представители альбиселесте. Сначала вышедший на замену Анхель Ди Мария великолепно исполнил «сухой лист», но Нопперт чудом среагировал на прямой удар с углового. А затем в штангу попал всё тот же Фернандес. Таким образом, в один день мундиаля в Катаре сразу два противостояния дошли до серии пенальти.

На чемпионате мира 2014 года Аргентина и Нидерланды уже определяли победителя таким образом. Тогда голландцы сходу начали с промаха и в итоге уступили, пропустив Месси и компанию в финал турнира. На этот раз для «оранжевых» всё тоже началось неудачно. Мартинес поочерёдно парировал удары ван Дейка и Бергёйса, в то время как Нопперт пропускал один мяч за другим. И лишь в критический момент, при счёте 2:3 он сумел смутить Фернандеса, покатившего мимо штанги.

Люк де Йонг перехитрил Эмилиано Мартинеса и перед голландцами вновь забрезжила надежда, которая разгорелась ещё сильнее, когда к точке пошёл Лаутаро Мартинес — главный неудачник альбиселесте на мундиале. По ходу него он успел выпасть из основы, запороть кучу шансов и подходил к этой встрече без единого гола. Но в ключевой момент он справился с эмоциями и вывел Аргентину в полуфинал.