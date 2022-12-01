Сборные Нидерландов и Аргентины объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года.

Нападающий испанской «Барселоны» Мемфис Депай и экс-форвард каталонского клуба Лионель Месси выйдут на поле с первых минут.

Полностью составы команды выглядят следующим образом.

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, де Рон, де Йонг, Блинд, Бергвейн, Гакпо, Депай.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пауль, Фернандес, Мак Алистер, Лисандро Мартинес, Альварес, Месси.

Аргентина 9 декабря встретится с Нидерландами на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.