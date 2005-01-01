Васильев ожидает выхода Аргентины и Бразилии в полуфинал ЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В первую очередь, конечно, ожидаю, что в своих парах выиграют Аргентина и Бразилия. Французы, конечно, англичан обыграют, а в четвертой паре в полуфинал пройдут португальцы», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга признался, что сделал свой прогноз после анализа рисунков игры сборных и уровня готовности футболистов.

«Поэтому я и считаю, что эти сборные должны выйти в полуфинал. Две латиноамериканские и две европейские», — добавил Васильев.

Бразилия сыграет в 1/4 финала 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Хорватией. Игра начнётся в 18:00 мск. Аргентина в этот же день встретится с Нидерландами на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Англией.