AP: Мбаппе примет участие в матче с Англией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Англией в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре.

Форвард примет участие в игре с англичанами, сообщает AP News.

В четырёх матчах турнира в Катаре Мбаппе забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о предстоящей встрече 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Англией.