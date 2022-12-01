Рабьо: мы не зависим от Мбаппе, он просто наше главное оружие

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о предстоящей встрече 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Англией.

«У Англии много талантов на каждой позиции. Но у нашей команды есть средства, чтобы причинить им неудобства, и единственное, что может изменить ситуацию, так это точный удар ногой по воротам. Мы не зависим от Килиана, он просто наше главное оружие», — приводит слова Рабьо журналист Джанлука Ди Марцио.

Он также подчеркнул, что цель Франции — создать хорошие условия для развития атак на Мбаппе.

В четырёх матчах турнира в Катаре Мбаппе забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вернётся к тренировкам в общей группе сборной Франции 7 декабря.