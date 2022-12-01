Le Parisien: Мбаппе вернётся к тренировкам в общей группе сборной Франции 7 декабря
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернётся к тренировкам в общей группе 7 декабря.
Мбаппе вернётся к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien.
6 декабря французский форвард не тренировался в общей группе национальной команды.
В четырёх матчах турнира в Катаре Мбаппе забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.
Ранее бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился мнением об игре Мбаппе.