Le Parisien: Мбаппе вернётся к тренировкам в общей группе сборной Франции 7 декабря

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернётся к тренировкам в общей группе 7 декабря.

Мбаппе вернётся к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien.

6 декабря французский форвард не тренировался в общей группе национальной команды.

В четырёх матчах турнира в Катаре Мбаппе забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился мнением об игре Мбаппе.