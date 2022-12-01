Сидибе: Мбаппе запрограммирован стать легендой

Бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился мнением об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Благодаря яркой игре в важных матчах Мбаппе может стать легендой. Он на это запрограммирован», — цитирует Сидибе L'Equipe.

В четырёх матчах турнира в Катаре Мбаппе забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не планирует подписывать Мбаппе во время летнего трансферного окна.