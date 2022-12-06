AS: «Реал» не будет подписывать Мбаппе летом

Мадридский «Реал» не планирует подписывать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщает AS.

Летом 2022 года 23-летний француз может перейти в мадридский клуб в качестве свободного агента, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ на три сезона.

В нынешнем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес готов приобрести Мбаппе при соблюдении двух условий.