Стали известны условия, при которых Мбаппе перейдёт в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе при соблюдении двух условий.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Defensa Central, первым условием является соблюдение правил «Реала» по маркетинговым и рекламным операциям.

Второе условие — соблюдение структуры зарплат, в мадридском клубе 23-летний француз не сможет получить «золотой контракт», как в ПСЖ.

Летом 2022 года нападающий может перейти в «Реал» в качестве свободного агента, но принял решение подписать новый контракт с парижским клубом на три сезона.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, Валенсия, Мората, Рашфорд и Гакпо лидируют в гонке бомбардиров ЧМ-2022.