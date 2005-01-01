Мбаппе, Валенсия, Мората, Рашфорд и Гакпо лидируют в гонке бомбардиров ЧМ
Стал известен список лидеров в гонке бомбардиров после матчей группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
За три матча группового этапа по три гола оформили Маркус Рашфорд (Англия), Эннер Валенсия (Эквадор), Килиан Мбаппе (Франция), Коди Гакпо (Нидерланды) и Альваро Мората (Испания).
Всего за групповой этап мундиаля было забито 120 мячей.
Ранее Рашфорд рассказал, кому посвятил один из голов в ворота команды Уэльса.