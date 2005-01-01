Рашфорд признался, что посвятил гол в ворота Уэльса умершему другу

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд рассказал, кому посвятил один из голов в ворота команды Уэльса.

«Пару дней назад я потерял одного из своих друзей. Он довольно долго боролся с раком. Я рад, что забил ради него, он был моим большим болельщиком и хорошим другом. Он занимал важное место в моей жизни», — цитирует Рашфорда BBC.

Нападающий английской команды Рашфорд оформил дубль в матче со сборной Уэльса. На счету 25-летнего футболиста три забитых мяча на чемпионате мира — 2022. Первый гол Рашфорд оформил в матче первого тура с командой Ирана (6:2).

Форвард сравнялся с Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022.

Ранее главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж высказался о поражении от команды Англии.