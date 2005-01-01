Главный тренер сборной Уэльса: плохого не скажу о моих парнях, они выложились на 100%

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж высказался о поражении от команды Англии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Очень печальный исход. Это тяжело принять. Ребята отдали все силы, но соперник отлично воспользовался своими шансами. Может, могли в некоторых моментов действовать получше, но я и плохого слова не скажу о моих парнях. Он выложились на 100%», — цитирует Пейджа BBC.

Встреча в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0. В составе английской сборной дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд. Также гол забил полузащитник Фил Фоден.

Таким образом, Англия заняла первое место в группе, набрав семь очков, и вышла в 1/8 финала. Уэльс расположился на четвёртой строчке (одно очко) и вылетел из турнира.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от победы команды в матче с Уэльсом.