Саутгейт — о матче с Уэльсом: мы забили дважды, и их дух был сломлен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от победы команды в матче с Уэльсом в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«В первом тайме мы контролировали игру, но не создавали достаточно моментов. Нам нужно было больше верить в себя и угрожать воротам соперника, быстрее играть вперёд. Когда мы забили два гола, поняли, что дух соперника сломлен. У них был трудный турнир», — цитирует Саутгейта BBC.

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0. В составе английской сборной дубль оформил Маркус Рашфорд. Также мяч забил полузащитник Фил Фоден.

Англия и Сенегал встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее Рашфорд высказался о победе команды в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре с Уэльсом.