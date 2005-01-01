Рашфорд: сборная Англии может играть даже лучше, чем в матче с Уэльсом

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд высказался о победе команды в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре с Уэльсом.

«Думаю, у нас было только два или три удара в первом тайме. Я рад, что мы выходим в следующий раунд турнира, потому что у меня огромные амбиции в отношении этой команды, и я думаю, что мы можем играть даже лучше, чем сегодня», — цитирует Рашфорда BBC.

Встреча между Англией и Уэльсом в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0. В составе английской сборной дубль оформил Рашфорд. Также мяч забил полузащитник Фил Фоден.

Англия и Сенегал встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Рашфорд признан лучшим игроком матча Уэльс — Англия.