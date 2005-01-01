Рашфорд признан лучшим игроком матча Уэльс — Англия

Сборная Англии одержала разгромную победу над командой Уэльса в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Нападающий английской команды Маркус Рашфорд оформил дубль в матче со сборной Уэльса.

На счету 25-летнего футболиста три забитых мяча на чемпионате мира — 2022. Первый гол Рашфорд оформил в матче первого тура с командой Ирана (6:2).

Форвард сравнялся с Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Англия заняла лидирующую позицию в группе на ЧМ впервые с 2006 года.