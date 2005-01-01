Англия заняла лидирующую позицию в группе на ЧМ впервые с 2006 года

Сборная Англии разгромила команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Английская команда заняла первое место в группе мундиаля впервые с 2006 года.

Встреча в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0.

Англия и Сенегал встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал первым игроком национальной команды за 20 лет, отдавшим три голевые передачи на одном ЧМ.