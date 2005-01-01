Кейн стал первым игроком сборной Англии за 20 лет, отдавшим три голевые передачи на одном ЧМ

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отметился тремя голевыми передачами в групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Форвард стал первым игроком английской сборной за 20 лет, ассистировавшим трижды на одном чемпионате мира. Таким же достижением отметился Дэвид Бекхэм на мундиале в 2002 году.

Кейн сделал две результативные передачи в матче первого тура с Ираном (6:2) и одну — в игре с Уэльсом (3:0).

Англия и Сенегал встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее сборная Англии установила свой рекорд по голам на групповом этапе ЧМ.