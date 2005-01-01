Сборная Англии установила свой рекорд по голам на групповом этапе ЧМ

Сборная Англии разгромила команду Уэльса в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, английская сборная выиграла группу на ЧМ впервые с 2006 года и установила свой рекорд по голам на групповом этапе мундиалей (девять).

Англия и Сенегал встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» 4 декабря в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды встретятся с США в плей-офф чемпионата мира по футболу.