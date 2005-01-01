Нидерланды встретятся с США в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Нидерландов встретится с национальной командой США в 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице группы A. США набрали пять очков и расположились на второй строчке группы B. Таким образом, команды встретятся в плей-офф.

Игра между Нидерландами и США пройдёт 3 декабря на стадионе «Халифа» в Дохе. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сенегал вышел в плей-офф ЧМ второй раз в истории.