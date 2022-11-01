Сенегал вышел в плей-офф ЧМ во второй раз в истории

Сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

Сенегал занял второе место в группе, набрав шесть очков, и вышел в 1/8 финала. Эквадор расположился на третьей строчке (четыре очка) и вылетел из турнира.

Таким образом, сенегальцы вышли в плей-офф ЧМ впервые с 2002 года. Тогда Алиу Сиссе, нынешний тренер Сенегала, был капитаном национальной команды. В 2002 году Сенегал дошёл до 1/4 финала, где уступил Турции (0:1).

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что ему понравилась игра национальных команд Сенегала и Эквадора на чемпионате мира — 2022.