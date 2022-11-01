Черчесов: Эквадор и Сенегал мне понравились, а Нидерланды не особо

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что ему понравилась игра национальных команд Сенегала и Эквадора на чемпионате мира — 2022.

«Мне и Эквадор, и Сенегал понравились. Эквадор вообще организованная команда, в Сенегале много игроков из‑за границы. Голландцы мне не особо пока», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Эквадор играет с Сенегалом, а Нидерланды — с Катаром.

После второго тура Нидерланды с четырьмя очками лидируют в группе A. На второй строчке с четырьмя очками располагается Эквадор. Третье место с тремя очками занимает Сенегал. Катар с нулём очков идёт на последней строчке.

Ранее сообщалось, что матч между Камеруном и Сербией вошёл в историю чемпионатов мира.