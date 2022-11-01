Матч между Камеруном и Сербией вошёл в историю чемпионатов мира
В матче второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью.
Встреча группы G на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 3:3.
Матч вошёл в историю чемпионатов мира как один из самых результативных в ничейных играх. В истории мундиалей было лишь три ничьих с таким счётом: Германия — Франция (1982), Сенегал — Уругвай (2002) и Португалия — Испания (2018).
Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.
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