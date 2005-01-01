Стали известны стартовые составы Южной Кореи и Ганы на матч ЧМ-2022

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные Южной Кореи и Ганы.

За Южную Корею сыграют: Ким Сон Кю, Ким Мун Хван, Ким Мин Джэ, Ким Юнь Квон, Ким Чжин Су, Хва Ин Бём, Чон У Ён, Квон Чан Хун, Чон У Ён, Сон Хын Мин, Чхо Кю Сун.

В составе Ганы с первых минут выйдут: Ати‑Зиджи, Лэмпти, Салису, Парти, Дж. Айю, А. Айю, Амарти, Менса, Уильямс, Кудус, Абдул Самед.

Игра группы H пройдёт в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 16:00 мск.

Южная Корея занимает второе место в группе, набрав одно очко. Гана — четвёртая (ноль очков).

Ранее сообщалось, что Сербия и Камерун сыграли вничью на ЧМ-2022.