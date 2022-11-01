Сербия и Камерун сыграли вничью на ЧМ-2022

Сборные Сербии и Камеруна не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра второго тура группы G на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра завершилась со счётом 3:3.

В составе сербской команды мячи забили Павлович (45-я минута), Милинкович-Савич (45 + 3), Митрович (53-я). У Камеруна отличились Кастеллетто (29-я), Абубакар (63-я), Шупо-Мотинг (66-я).

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сообщалось, что ФИФА не будет наказывать Ондуа за бутсы с российским флагом на ЧМ.