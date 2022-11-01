ФИФА не будет наказывать Ондуа за бутсы с российским флагом на ЧМ

Пресс-секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Марти заявил, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа не будет наказан за то, что сыграл в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Швейцарии в бутсах с изображением российского флага.

«Дисциплинарная комиссия ФИФА знает о бутсах Ондуа, но здесь нет никаких проблем. Гаэль из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны. У него двойное гражданство», — приводит слова Марти NRK.

27-летний игрок вышел на замену на 68-й минуте встречи в бутсах с изображением российского флага. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу швейцарской команды.

Ранее в Норвегии предложили ФИФА наказать Ондуа за бутсы с российским флагом.