В Норвегии предложили ФИФА наказать надевшего бутсы с российским флагом Ондуа

Эксперт норвежского телеканала NRK Карл-Эрин Торп прокомментировал появление камерунского футболиста Гаэля Ондуа в бутсах с российским флагом на матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со сборной Швейцарии.

«Это абсолютно неуместно. Ондуа показал полное отсутствие такта и отсутствие понимания той напряжённой ситуации, которая сложилась в Европе. Это очень похоже на провокацию для огромного количества людей», — цитирует журналиста NRK.

По его мнению, есть небольшая вероятность, что это сделано непреднамеренно, поскольку Ондуа провёл важные годы в России.

«Похоже, он немного знает русский, но сейчас речь идет именно о провокации. С моральной точки зрения я считаю, что ФИФА должна вмешаться», — добавил Торп.

24 ноября сборная Камеруна потерпела поражение от команды Швейцарии в матче первого тура группового этапа счётом 0:1. Ондуа вышел на замену на 68‑й минуте. Полузащитник сыграл в бутсах с изображением российского флага.

Ранее имеющий гражданство России Ондуа объяснил, почему играет в бутсах с российским флагом на ЧМ-2022.