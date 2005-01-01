Голландия сравняла счёт на 11-й добавленной минуте в матче с Аргентиной

Сборная Аргентины встречается с командой Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Отличился на 11-й добавленной ко второму тайму минуте Ваут Вегорст.

Ранее в составе аргентинской сборной мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей. Вегорст также забил первый мяч (83-я)

Счёт стал 2:2 в пользу аргентинской команды.

Игра проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный арбитр матча — Антонио Лаос из Испании.

Победитель матча встретится в полуфинале 13 декабря с Хорватией, которая немногим ранее взяла верх над Бразилией.

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.