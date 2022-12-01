Новый уровень сопротивления: почему Нидерланды могут стать непреодолимой преградой для Аргентины на ЧМ по футболу

Противостояние сборных Аргентины и Нидерландов обещает стать одним из самых упорных на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Подопечные Лионеля Скалони демонстрируют не самый яркий футбол, а успехов добиваются в первую очередь благодаря мастерству своего лидера Лионеля Месси. Однако для победы над командой Луи ван Гала, придерживающейся прагматичного стиля, этого может не хватить. Если латиноамериканцы упустят нити игры, то позволят сопернику отомстить за обидное поражение в полуфинале мундиаля 2014 года.

По ходу чемпионата мира сборная Аргентины несколько раз заставляла менять отношение к себе. После фиаско в игре с Саудовской Аравией многие поспешили вычеркнуть её из числа фаворитов мундиаля, но спустя неделю ситуация изменилась: победы над Мексикой и Польшей возродили веру в Лионеля Месси и компанию, а их провал на старте списали на невезение и адаптацию к турниру. Однако затем последовало неоднозначное выступление в матче 1/8 финала с Австралией, вновь заставившее экспертов и болельщиков задаться вопросом о правомерности претензий альбиселесте на титул.

Да, итог встречи с «соккеруз» можно трактовать по-разному. С одной стороны, Аргентина вновь доминировала (73% владения мячом) и нанесла почти в три раза больше ударов по воротам (14 — 5), да и по ожидаемым голам заметно превзошла визави (3,69 — 0,32). Но эти показатели весьма относительны. Всё же подопечные Лионеля Скалони боролись со слабейшим из участников плей-офф турнира, но при этом вновь испытали колоссальные проблемы и в итоге чуть было не упустили путёвку в четвертьфинал.

В концовке Эмилиано Мартинеса могли огорчить и Азиз Бехич, и Гаранг Куол, но удар первого был заблокирован, а второму помешал отличиться вратарь. Ситуации вполне можно было избежать, если бы Лаутаро Мартинес использовал свои шансы, но форвард «Интера» откровенно проваливает мундиаль и совсем не тянет на роль второй звезды сборной.

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И всё становится ещё менее радужным, если вспомнить, каким образом Аргентина забивала. Первый гол стал исключительно заслугой Месси, который продолжает в одиночку тащить команду к трофею, а второй — грубейшей ошибкой голкипера соперника Мэттью Райана, который буквально подарил мяч Хулиану Альваресу. И вплоть до самой концовки южноамериканцы не создали ни одного даже опасного момента у ворот соперника.

Если посмотреть на сводную статистику турнира, то может сложиться впечатление, что Аргентина выглядит довольно неплохо. По проценту владения она уступает лишь Испании, по ожидаемым голам и ударам в створ за матч располагается на четвёртой строчке, а по забитым мячам — на седьмой позиции. И всё бы ничего, если не учитывать пресловутый уровень сопротивления и заточенность под Месси.

По большому счёту, на нынешнем турнире подопечные Скалони ещё не проходили проверку ни одной сильной сборной, причём как на групповой стадии, так и в плей-офф. Саудовская Аравия никогда не относилась даже к числу середняков ЧМ, а Мексика переживает не лучший период и не имеет в составе исполнителей уровня Хавьера Эрнандеса, Куатемока Бланко, Хареда Борхетти и Рафаэля Маркеса. Гильермо Очоа и Андрес Гуардадо вскоре завершат профессиональную карьеру, а Рауль Хименес так и не вернул былые кондиции после травмы.

Что касается Польши, то в Катаре можно было наблюдать одну из самых скучных и трусливых версий этой команды. И апофеозом стала именно встреча с Аргентиной, по итогам которой подопечные Чеслава Михневича не наиграли даже на треть ожидаемого гола и нанесли лишь четыре удара по воротам, ни разу не попав в створ.

В свете этого крайне сложно сказать, как Аргентина будет смотреться в противостоянии с командой, которую хоть и с оговорками, но можно причислить к топовым. Да, на ЧМ-2022 Нидерланды предстали в несвойственном для себя виде и демонстрируют далеко не тот футбол, который от них ждут. На смену ярко атакующему стилю и схеме 4-3-3 пришли формация 3-5-2 и явный акцент на оборону. Но с учётом нынешнего подбора исполнителей это вполне логично.

Сейчас в распоряжении Луи ван Гала нет ни Арьена Роббена с Уэсли Снейдером, ни Робина ван Перси, а главные звёзды собраны именно в защитной линии. Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт и Натан Аке представляют одни из сильнейших клубов Европы, а первые двое входят в топ-15 самых дорогих представителей своего амплуа по версии Transfermarkt.

И крайне любопытно, как Аргентина собирается взламывать столь мощную оборону. В частности, Месси, который до настоящего момента избегал дуэлей с действительно мощными опекунами. Предыдущие соперники попросту не располагали такими в обойме, что заметно облегчало жизнь лидеру альбиселесте и давало необходимую свободу. В этот раз рассчитывать на такое не стоит. Ведь в штрафной его будет ждать звёздное трио оранжевых, а на подступах — Мартен де Рон, занимающий 13-е место по числу отборов в среднем за игру среди всех участников ЧМ-2022.

С учётом вышесказанного «выключение» Месси может стать тем самым фундаментом, на котором Нидерланды возведут свою непробиваемую стену. На чемпионате мира Лео забил половину мячей всей команды, а также организовал почти треть от её ожидаемых голов (2,8 из 8,0). И переоценить его значение для коллектива практически невозможно. Несмотря на наличие других звёзд, именно Месси по-прежнему определяет игру команды. И достойного помощника он пока так и не получил. Хулиан Альварес хоть и забил дважды, но стабильностью похвастать не может, у Лаутаро Мартинеса проблемы с реализацией, а Анхель Ди Мария мало того что уже не так продуктивен, так ещё и успел получить травму. Папу Гомес не воспользовался ни одним из шансов проявить себя, а Пауло Дибала и вовсе беспросветно полирует скамейку.

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Положение Аргентины осложняется и тем, что она сама не располагает такими же квалифицированными защитниками, как Нидерланды. Николаса Отаменди никогда нельзя было назвать оплотом надёжности, а Кристиан Ромеро уже успел наломать дров на первенстве планеты. И достойной альтернативы им нет. Лисандро Мартинес неплох в организации атак, но с прямыми обязанностями не всегда справляется. И это было бы терпимо, если бы не возникало проблем на флангах. Но и там всё не так радужно, раз Скалони постоянно чередует Маркоса Акунью с Николасом Тальяфико, а Науэля Молину с Гонсало Монтьелем.

Остаётся надеяться лишь на сверхнадёжного Эмилиано Мартинеса, уже отметившегося несколькими эффектными сейвами. Но одно дело справляться с навалом австралийцев, а другое — сдерживать контратаки голландцев во главе с демонстрирующим феноменальную форму Коди Гакпо и приходящим в себя Мемфисом Депаем. А ведь есть ещё Дензел Думфрис, чьи рывки по бровке могут обернуться настоящим кошмаром для того же Акуньи. Да и на стандартах у более габаритных оранжевых должно быть серьёзное преимущество.

Таким образом, Аргентину крайне сложно назвать однозначным фаворитом в противостоянии с Нидерландами. Да, присутствие Месси в составе всегда даёт определённое преимущество и позволяет надеяться, что очередной проблеск гениальности нападающего поможет решить исход встречи в свою пользу. Но у голландцев достаточно инструментов, чтобы преподнести сенсацию и отомстить за поражение в полуфинале 2014 года. Тогда альбиселесте взяли верх лишь в серии пенальти благодаря промахам Рона Влара и Уэсли Снейдера. И вполне вероятно, что в этот раз матч получится не менее напряжённым и небогатым на события. В Катаре оранжевые претендуют на звание одной из самых прагматичных сборных, а как показывает Евро, зачастую именно такие доходят до решающих стадий и борются за титулы.