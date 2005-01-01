Нидерланды сыграют с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ по футболу
Определилась первая пара четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная Аргентины нанесла поражение команде Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 2:1.
В составе Аргентины отличились Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я). У австралийцев мяч забил Крейг Гудвин (77-я).
Аргентина сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.