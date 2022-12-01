Стараниями Месси и Мартинесов: как Аргентина одолела Австралию в 1/8 финала ЧМ, чудом не пропустив на последней минуте

Сборная Аргентины не без труда взяла верх над командой Австралии и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Бóльшую часть матча южноамериканцы демонстрировали блёклый и несодержательный футбол, а забили лишь благодаря индивидуальному мастерству Лионеля Месси и грубейшей ошибке голкипера Мэтью Райана. При этом в концовке подопечные Лионеля Скалони не только позволили соперникам отыграть один мяч благодаря рикошету, но и не реализовали несколько выгодных моментов, два из которых загубил Лаутаро Мартинес. Развязка наступила на последней минуте компенсированного времени, когда Эмилиано Мартинес вытащил удар в упор Гаранга Куола.

Если после первого тура многие сомневались в способности Аргентины преодолеть барьер групповой стадии чемпионата мира по футболу, то по её окончании ей прочили выход как минимум в полуфинал. Заняв первое место в квартете, подопечные Лионеля Скалони получили в соперники по 1/8 финала одного из самых слабых участников плей-офф, а при удачном исходе этой встречи выходили на Нидерланды. Пусть оранжевые пока не потерпели ни одного поражения на мундиале, а несколько часов назад уверенно взяли верх над США, переоценивать их не стоило. Составом они не впечатляли, а их успехи были обусловлены прежде всего удачным жребием, а не яркой и отлаженной игрой.

И для Аргентины матч с Австралией представлялся идеальной разминкой перед встречей с более статусным оппонентом. Альбиселесте имели возможность спокойно вкатиться в плей-офф и почувствовать атмосферу решающих противостояний, но при этом не тратить слишком много сил.

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Соккеруз просто не обладали достаточным количеством ресурсов, чтобы навязать им конкуренцию, в чём были уверены абсолютно все — и эксперты, и букмекеры. Коэффициент на победу команды Грэма Арнольда составлял 12,0 — больше, чем у кого-либо из участников 1/8 финала.

Проблемой для и без того испытывающей проблемы Аргентины могло стать отсутствие одного из главных созидателей — Анхеля Ди Марии. Нападающий «Ювентуса» получил травму бедра и уступил место в основе Папу Гомесу. И этот ход Скалони вызывал вопросы. Полузащитник «Севильи» провалил стартовое противостояние с Саудовской Аравией, после чего провёл на скамейке два следующих матча. И было крайне сложно сказать, способен ли он не только усилить коллектив, но хотя бы снова не ударить в грязь лицом.

После первого тайма стало понятно, что Гомесу не удалось справиться с этой задачей. Пусть именно он стал автором первого удара по воротам Австралии, больше ничем запомниться не сумел и смотрелся крайне блекло. Однако то же самое можно было сказать и об остальных южноамериканских футболистах: за первые 30 минут они не провели ни одной опасной атаки и ни разу не потревожили Мэтью Райана. Да, альбиселесте почти не расставались с мячом, но кроме стерильного владения ничего предложить не могли. В этом плане они напоминали самих себя образца встреч с Саудовской Аравией и Мексикой.

И кто знает, удалось бы Аргентине хоть раз попасть в створ, если бы не их палочка-выручалочка. К 35-й минуте Месси окончательно осознал, что без его помощи партнёры вряд ли сумеют организовать хоть один достойный выпад, и взял всё в свои руки. Нападающий прорвался в штрафную, использовал трёх оппонентов как заслон и неотразимо пробил в дальний угол. Таким образом, он не только открыл счёт своим голам в плей-офф мундиалей, но и отметил 1000-й выход на поле в профессиональной карьере.

Изменилась ли игра Аргентины после перерыва? Самую малость. Фавориты немного прибавили в активности и стали чаще доводить атаки до логического завершения, но можно ли считать это достижением в противостоянии с таким противником? Вся острота по-прежнему исходила от Месси, разве что временами помогать ему пытался Хулиан Альварес. Гомес был заменён уже в начале второго тайма, уступив место центральному защитнику Лисандро Мартинесу, а Родриго Де Пауль и другие вновь разочаровывали.

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При этом на 57-й минуте Аргентина повела с комфортным преимуществом. И хотя автором второго гола стал Альварес, южноамериканским болельщикам стоило благодарить за это Райана. Австралийский голкипер возомнил себя Мануэлем Нойером и принялся финтить в собственной штрафной, но не рассчитал силы и буквально подарил мяч нападающему соперника. Тот ошибки не простил и покатил уже в пустой створ.

Вплоть до 77-й минуты Австралия практически не подавала признаков жизни и даже не пыталась отыграться. Но всё изменилось буквально по щелчку. И в этом случае не обошлось без помощи со стороны Николаса Отаменди и Энцо Фернандеса. Первый крайне неудачно сыграл головой в собственной штрафной, а второй подставился под мощнейший, но крайне неточный выстрел вышедшего на замену Крейга Гудвина. Мяч изменил направление, а Эмилиано Мартинес оказался бессилен.

Остаток встречи оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, Аргентина заметно прибавила и могла отгрузить в ворота противника не один, а три гола. Но вышедший со скамейки Лаутаро Мартинес продемонстрировал чудеса расточительности и упустил несколько 100%-ных шансов. И альбиселесте чуть было не поплатились за это. Сначала защитник заблокировал удар Азиза Бехича с 11-метровой отметки после сольного прорыва, а уже на последних секундах компенсированного времени чудо сотворил голкипер, отразив удар в упор Гаранга Куола. Месси и компания вновь оставили неоднозначное впечатление, но всё же проследовали в четвертьфинал.