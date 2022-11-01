Чудо в Лусаиле: как Аргентина пропустила дважды за пять минут и проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Сборная Аргентины стартовала с поражения на чемпионате мира по футболу в Катаре. Один из фаворитов турнира вышел вперёд в матче с Саудовской Аравией благодаря голу Лионеля Месси с пенальти. До перерыва южноамериканцы забили ещё три мяча, но все они были отменены из-за офсайдов. Подопечные Эрве Ренара воспользовались этим после перерыва. Они отличились дважды за пять минут и сумели удержать победный счёт, сотворив первую сенсацию этого мундиаля.

Для сборной Аргентины матч с командой Саудовской Аравии казался отличной возможностью вкатиться в ЧМ-2022 и проверить свои силы перед более серьёзными испытаниями. По составу соперники были абсолютно несопоставимы, о чём наглядно свидетельствовала хотя бы разница в их стоимости. По данному показателю Лионель Месси и компания занимали седьмое место среди всех участников турнира (€645,2 млн), а подопечные Эрве Ренара — 30-е (€25,2 млн). И что немаловажно, ни один из «орлов пустыни» не выступал ни в европейских первенствах, ни других крупных лигах, что лишний раз говорило об их не самом высоком уровне.

Видимо, именно поэтому наставник аргентинцев Лионель Скалони сместил крен в сторону атаки. По сути, в средней линии команда ограничилась одним номинальным разрушителем — Леандро Паредесом, но и в его случае были свои нюансы. Оборонительными навыками экс-хавбек «Зенита» никогда не славился, а скорее исполнял функции разыгрывающего опорника. Рядом с ним расположился Родриго Де Пауль, чуть выше — Папу Гомес, Лионель Месси и Анхель Ди Мария, а на острие вышел Лаутаро Мартинес. И это намекало на намерение южноамериканцев безраздельно контролировать мяч и действовать сугубо первым номером.

Не сказать, чтобы Аргентина «возила» Саудовскую Аравию на протяжении всего первого тайма, но преимущество определённо было на их стороне. Возможно, их пыл немного остудил ранний гол Месси с довольно неоднозначного пенальти, назначенного за фол на том же Паредесе. Во время розыгрыша стандарта полузащитник «Ювентуса» оказался в плотных объятиях соперника в штрафной и не стал пытаться удержаться на ногах. После просмотра видеоповтора главный арбитр указал на точку, а Лионель неотразимо пробил.

После этого аргентинцам не было необходимости всеми силами идти вперёд. Альбиселесте хоть и не отказались от контроля мяча, но немного сменили тактику. Они принялись выманивать оппонентов на свою половину поля и при помощи дальних забросов искать бреши в обороне соперника. И трижды они почти преуспели в этом, но вмешалась автоматическая система определения офсайда. В итоге подопечные Скалони не досчитались трёх голов — сначала оформить дубль не позволили Месси, а затем дважды не повезло Мартинесу. И всё это в течение 12 минут. В общей же сложности в этом матче они оказывались в положении вне игры десять раз — больше, чем за весь ЧМ-2018 в России.

Что касается команды Ренара, то она выглядела небезнадёжно. Даже не обладая высоким уровнем исполнительского мастерства, зелёные постоянно совершали подходы к штрафной противника, но их атаки разбивались о стену аргентинской защиты. За первый тайм они ни разу не пробили по воротам, вследствие чего не наработали даже на сотую ожидаемого гола (xG). Для сравнения, у бело-голубых этот показатель составил 1,03.

Однако оборона Аргентины не выглядела монолитной. Привычно «пожарил» не самый надёжный Николас Отаменди, пару раз ошибся и закрывавший правый фланг Науэль Молина. Но если в первой половине встречи саудовцы не смогли наказать их, то уже в начале второй повергли трибуны в шок и забили дважды за пять минут. Сначала Салех Аль-Шехри воспользовался неразберихой в защите оппонента и восстановил паритет, а затем шикарным дальним ударом отметился Салем Аль-Давсари. Эмилиано Мартинес в отчаянном прыжке пытался спасти свою сборную и даже коснулся мяча, но тот всё равно влетел в сетку.

И Аргентина «поплыла». Фавориты попытались вернуться в игру и принялись осаждать штрафную андердога, но с созданием опасных моментов испытывали серьёзные проблемы. Саудовская Аравия отошла назад и лишила соперника возможности использовать скорость своих нападающих, а в позиционке у них всё было не так здорово. Ближе всех к голу были наносившие удары после углового Николас Тальяфико и Лаутаро Мартинес, но в первом случае великолепно сыграл голкипер Мохаммед Аль-Оваис, а во втором форварду не хватило точности.

Скалони попытался перетасовать состав: перебрал оборону, попытался добавить свежести средней и атакующей линиям. Но Хулиан Альварес и Энцо Фернандес не входят в когорту футболистов, способных «сделать разницу». Основные надежды альбиселесте всё равно были сосредоточены на лидерах — Ди Марии, Мартинесе и Месси, но в основное время ни один из них не сумел застать вратаря врасплох. Сам Лео имел два отличных момента, но сначала неудачно пробил со штрафного, а затем не смог замкнуть верховую передачу.

Компенсированное время же запомнилось прежде всего столкновением в штрафной Саудовской Аравии. Аль-Оваис вышел из створа и выбил мяч за пределы штрафной, но по пути жёстко влетел коленом в голову партнёру. Ясир Аль-Шахрани так и не смог подняться с газона и покинул поле на носилках, но серьёзных последствий избежал. Как минимум так посчитал сам защитник. На вопрос медиков о своём состоянии он показал два больших пальца.

В итоге вместо восьми добавленных ко второму тайму минут сборные отыграли почти 14, но даже этого не хватило Аргентине, чтобы уйти от поражения. После удара головой Альвареса очередной сейв совершил Аль-Оваис и помог Саудовской Аравии сотворить первую сенсацию чемпионата мира в Катаре. Подопечные Ренара шокировали футбольный мир и возглавили таблицу группы C.