Аргентина уступила Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (10-я, пенальти).

22 ноября в 19:00 мск в другом матче группы сборная Мексики встретится с командой Польши.

Ранее стало известно, что капитан сборной Саудовской Аравии получил травму в матче с Аргентиной на ЧМ-2022.