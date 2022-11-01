Месси забил первый гол сборной Аргентины на ЧМ-2022

Сборная Аргентины проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился на десятой минуте с пенальти. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Главный судья встречи — Славко Винчич из Словении.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Месси стал четвёртым игроком в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.