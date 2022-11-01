Три гола Аргентины отменили из-за офсайда в первом тайме матча ЧМ с Саудовской Аравией

Сборная Аргентины проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.

Забитые мячи нападающих сборной Аргентины Лионеля Месси (23-я, 33-я) и Лаутаро Мартинеса (29-я) отменили из-за офсайда.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Главный судья встречи — Славко Винчич из Словении. Счёт в матче — 1:0.

Ранее сообщалось, что два гола сборной Аргентины отменили из-за офсайда за девять минут.