Дубли Саки и Тареми, две передачи Кейна и 27 добавленных минут: как Англия разгромила Иран на ЧМ-2022

Англия разгромила Иран в стартовом матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Подопечные Гарета Саутгейта шесть раз поразили ворота соперника, оставшегося без основного голкипера к 20-й минуте. Букайо Сака оформил дубль, Гарри Кейн дважды ассистировал партнёрам, Рахим Стерлинг забил сам и отдал передачу, а Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш отличились после выхода на замену. В составе арабской сборной мячи престижа на счету Мехди Тареми. При этом пенальти он реализовал на 13-й компенсированной ко второму тайму минуте, а в общей сложности судья Феликс Клаус добавил 27.

Сборная Англии получила возможность вкатиться в чемпионат мира в максимально комфортном режиме. В первом туре её ждало противостояние с уступающим в классе Ираном и только потом — с крепкими США и Уэльсом.

При этом в преддверии игры всё больше обсуждали скандал вокруг Гарри Кейна. Он планировал надеть специальную капитанскую повязку против дискриминации One Love с сердцем в цветах радуги. Однако ФИФА запретила это делать и предложила взамен собственные альтернативные — с посланиями солидарности.

Но нападающий «Тоттенхэма» продолжал стоять на своём и накануне встречи утверждал, что не изменит своего решения. А чуть позже в британских СМИ появилась информация, что Международная федерация провела встречу с капитанами команд, высказывавшимися в поддержку ЛГБТ, и уведомила их о возможных санкциях в случае использования повязки: например, нарушившие правила футболисты рисковали получить жёлтую карточку. В итоге Кейн не стал накалять обстановку и перед игрой отдал повязку журналистке BBC.

Не обошлось без небольшого скандала и у иранцев. Игроки не стали петь собственный гимн в поддержку акций протеста, проходящих в стране уже два месяца. Болельщики также освистали гимн.

Что же касается стартового состава англичан, то он оказался практически оптимальным. Гарет Саутгейт не стал рисковать лишь здоровьем восстанавливающегося от травмы Кайла Уолкера, чьё место на правом краю обороны занял универсальный Киран Триппьер. Вышел на поле с первых минут и Гарри Магуайр, допустивший несколько результативных ошибок в матче Лиге наций. Дуэт в центре обороны с ним составил опытный Джон Стоунз.

У иранцев в запасе остался экс-форвард «Ростова», «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун. Ему Карлуш Кейруш предпочёл Алирезу Джаханбакша и Мехди Тареми. Зато попал в основу бывший защитник «Ахмата» Милад Мохаммади.

Однако до нападающих иранцев мяч практически не доходил. Они с первых минут сели на свою половину почти в полном составе, а впереди дежурил один Тареми. Непосредственно у собственных ворот расположилась пятёрка защитников, а чуть выше — четвёрка хавбеков. Англичанам предстояло взломать эту «крепость».

В довершение всех бед арабы остались без основного вратаря. Алиреза Беиранванд, пытаясь сыграть на выходе, влетел лицом в партнёра Эхсана Хаджсафи. Последний травм избежал, а вот голкипер повредил нос. Врачи порядка восьми минут пытались оказать ему помощь и остановить кровь. Мужественный футболист всё же принял решение вернуться, но, совершив один вынос, показал, что ему требуется замена. Так на поле вынужденно появился Сейед Хоссейн.

На настрой британцев произошедшее никак не повлияло. Они продолжали вести осаду чужой штрафной. Зачастую предпринимались попытки взломать оборону через зону полуфлангов, которые заполняли Рахим Стерлинг и Букайо Сака. Великолепно работали и стандарты. После розыгрыша одного из корнеров Магуайр головой пробил в перекладину.

А уже спустя три минуты действующие вице-чемпионы всё же открыли счёт. Причём сделал это 19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, до того за сборную на забивавший. После отличной подачи Люка Шоу он головой отправил мяч в дальний угол без шансов для Хоссейна.

В концовке тайма англичане добили оппонента. Сначала Сака ударом с левой ноги удвоил преимущество. Иранцы пытались убедить судью, что выполнявший скидку Магуайр опёрся на соперника, но тот остался неприклонен. А следом отличился и Стерлинг. Британцы отобрали мяч в центральном круге и провели быструю атаку. Рахиму оставалось лишь замкнуть идеальную передачу Кейна с фланга. К слову, из-за травмы Беиранванда к основному времени первого тайма добавили целых 14 минут, но больше «Три льва» забить не сумели.

Во втором тайме разгром арабской сборной продолжился. Англичане по-прежнему действовали в своё удовольствие и проводили одну опасную атаку за другой, пользуясь пассивностью оппонентов. Следующий мяч записал на свой счёт Сака. Получив пас от Стерлинга, он в чужой штрафной ушёл от двоих защитников и нанёс точный удар. Пусть отличиться форварду помог рикошет, он догнал в гонке бомбардиров турнира эквадорца Эннера Валенсию.

После этого забить неожиданно удалось подопечным Кейруша. Али Голизаде с правого фланга отдал отличную передачу на ход Тареми, а тот с рикошетом от перекладины отправил мяч в ворота.

Саутгейт же решил поберечь своих лидеров и убрал с поля Сака, Маунта, Стерлинга и Магуайра. Правда, в случае с последним рокировка оказалась связана с повреждением. Защитник столкнулся с одним из соперников головой и был заменён. Остаётся надеяться, что штаб просто решил поберечь лидера.

Чуть позже покинул поле и Кейн, который так и не сумел поразить ворота Хоссейна. Зато Гарри отдал две результативные передачи, в том числе помог отличиться одному из резервистов Маркусу Рашфорду. Следом забил ещё один свежий исполнитель Джек Грилиш, точным ударом завершивший быструю атаку.

А благодаря тому, что судья добавил ко второму тайму целых десять минут, иранцы успели заработать пенальти. Посмотрев повтор, рефери решил, что Стоунз держал Пуралиганджи, за футболку, и указал на «точку». Одиннадцатиметровый уже на 103-й минуте реализовал оформивший дубль Тареми.

Таким образом, сборная Англии стартовала на мундиале с уверенного разгрома и заодно одержала первую победу в официальном матче за год. В ноябре 2021-го она не оставила шансов Сан-Марино в квалификации ЧМ-2022 — 10:0. С тех пор выигрывать удавалось исключительно в товарищеских встречах.

Иранцы же показали себя абсолютно неконкурентоспособными на таком уровне. Они владели мячом всего 22% времени и нанесли только три выстрела в створ. Вдобавок команда осталась без основного вратаря. Вместе с тем в запасе у неё — матчи с главными конкурентами США и Уэльсом, а потому шансы на выход в плей-офф не потеряны.