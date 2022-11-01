Тареми забил первый гол сборной Ирана на ЧМ-2022

Сборная Ирана проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Англии.

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми отличился на 65-й минуте. На данный момент счёт в матче 4:1 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Игра проходит на стадионе «Халифа» в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, кому удалось забить мяч на чемпионате мира по футболу.