Беллингем стал первым родившимся в XXI веке игроком, забившим на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, кому удалось забить мяч на чемпионате мира по футболу.

В настоящий момент на чемпионате мира проходит матч между Англией и Ираном.

19-летний полузащитник отличился на 35-й минуте. Счёт в матче 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что арбитр добавил 14 минут к первому тайму матча ЧМ-2022 Англия — Иран.