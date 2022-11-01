Арбитр добавил 14 минут к первому тайму матча ЧМ-2022 Англия — Иран

Сборная Англии встречается с командой Ирана в матче чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил к первому тайму 14 минут.

Игра проходит на стадионе «Халифа» в Дохе. В данный момент счёт матча 3:0 в пользу сборной Англии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с Ираном.