Футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с Ираном на ЧМ-2022

Сборная Англии проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Ирана.

Перед началом встречи футболисты сборной Англии встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Игра проходит на стадионе «Халифа» в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что перед матчем ЧМ-2022 между Англией и Ираном впервые с 1954 года прозвучал гимн «Боже, храни короля».