В матче ЧМ-2022 между Англией и Ираном впервые с 1954 года прозвучал гимн «Боже, храни короля»

На чемпионате мира — 2022 по футболу между сборными Англии и Ирана впервые прозвучал изменённый гимн Великобритании.

Текст гимна меняется в зависимости от пола царствующего монарха. Заменяются не только слова «король» и «королева», но и личные местоимения. Текст британского гимна после смерти королевы изменился на «Боже, храни короля», как при отце Елизаветы II — Георге VI.

Напомним, что игра между сборными Англии и Ирана проходит на стадионе «Халифа» в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее стали известны составы Англии и Ирана на матч ЧМ-2022.